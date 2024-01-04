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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

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Hakkari-Çukurca karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolundaki Çöplük mevkiinde meydana geldi.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı mask
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Hakkari-Çukurca karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolundaki Çöplük mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Oca 2024 - 20:57 - Asayiş

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