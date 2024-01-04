- Yaşam

Tıbbi aromatik bitki üretimi için 134 çiftçiye destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımın gelişmesini desteklemek amacıyla yürütülen projeler kapsamında, son 2 yılda 134 çiftçiye 1 milyon 140 bin adet fide, 28 bin adet fidan, 5 adet makine ve ekipman desteği sağladı.
Tıbbi aromatik bitki üretimi için 134 çiftçiye destek mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımın gelişmesini desteklemek amacıyla yürütülen projeler kapsamında, son 2 yılda 134 çiftçiye 1 milyon 140 bin adet fide, 28 bin adet fidan, 5 adet makine ve ekipman desteği sağladı.

Lavanta, adaçayı, ekinezya, kekik, aronya, kuşburnu, sumak gibi tıbbi aromatik bitkilerin üretimi için yapılan desteklemeler, Samsun'un Bafra, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde yoğunlaştırıldı. Ayrıca çiftçilere tıbbi aromatik bitkiler konusunda eğitim verildi. Başkan Mustafa Demir, bu projelerle kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Samsun'un tıbbi aromatik bitki üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. 2022 TÜİK verilerine göre, kentte 943 dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle bu alanın yüzde 85 oranında arttığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tarım, Destek, Çiftçi, proje, Fidan, lavanta, Adaçayı, tıbbi aromatik bitki, Üretim

04 Oca 2024 - 20:52 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL