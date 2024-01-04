Tıbbi aromatik bitki üretimi için 134 çiftçiye destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımın gelişmesini desteklemek amacıyla yürütülen projeler kapsamında, son 2 yılda 134 çiftçiye 1 milyon 140 bin adet fide, 28 bin adet fidan, 5 adet makine ve ekipman desteği sağladı.

Lavanta, adaçayı, ekinezya, kekik, aronya, kuşburnu, sumak gibi tıbbi aromatik bitkilerin üretimi için yapılan desteklemeler, Samsun'un Bafra, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde yoğunlaştırıldı. Ayrıca çiftçilere tıbbi aromatik bitkiler konusunda eğitim verildi. Başkan Mustafa Demir, bu projelerle kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Samsun'un tıbbi aromatik bitki üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. 2022 TÜİK verilerine göre, kentte 943 dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle bu alanın yüzde 85 oranında arttığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı