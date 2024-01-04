Çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 zanlı yakalanırken bu zanlılardan 7’si cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahısların işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Yakalanan şahıslardan Ç.K.’nin yağma suçundan 11 yıl 10 ay 7 gün, İ.B.K.’nin hırsızlık suçundan 5 yıl, İ.G.’nin tefecilik yapma suçundan 3 yıl 9 ay, S.K.’nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 8 ay, S.B.’nin dolandırıcılık suçundan 2 yıl ve A.S.’nin yaralama suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı