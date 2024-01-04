Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, suçüstü operasyonu düzenleyerek şüpheliyi Karataş Mahallesi'nde bulunan Mehmet Can Sitesi'nde hırsızlık yaparken yakaladı. Suç dosyası kabarık olan şüpheli M.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.