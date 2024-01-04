Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, suçüstü operasyonu düzenleyerek şüpheliyi Karataş Mahallesi'nde bulunan Mehmet Can Sitesi'nde hırsızlık yaparken yakaladı. Suç dosyası kabarık olan şüpheli M.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı