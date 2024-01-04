Silahlı saldırıda serbest bırakılan şüpheli yeniden tutuklandı

Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen iki ayrı ev saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili serbest bırakılan şüpheli, yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından tekrar tutuklandı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ortak çalışmanın ardından gözaltına alınan F.Y., tutuklanarak Kırşehir E-Tipi Cezaevine gönderildi.

Olay, Dedeli köyünde meydana gelmiş; Sultan T. ile oğlu Musa T.'nin yaşadığı eve düzenlenen saldırıda tüfekle ateş edilmiş, ardından aynı kişiler köydeki bir diğer eve de benzer bir saldırı gerçekleştirmişti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmış, Veysel U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Y., daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ancak yeni delillerin ortaya çıkması üzerine tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı