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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan ev astsubayken ihraç edilen şahıs Afyonkarahisar’da polis tarafından yakalandı.
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı mask
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Fetullahçı Terör Örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan ev astsubayken ihraç edilen şahıs Afyonkarahisar’da polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasında yönelik yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İncelemede ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’ suçundan 2016 yılında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan ve örgüt içerisinde sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan M.K., Afyonkarahisar’da yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen şahsın astsubayken ordudan ihraç edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# astsubay, ihraç, Afyonkarahisar, Polis, İl Emniyet Müdürlüğü, cezaevi

04 Oca 2024 - 20:27 - Asayiş

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