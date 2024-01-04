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Yabancı uyruklu kaçak göçmen operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan kontrolde araçta bulunan 5 şahıstan 4'ünün yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi. Ayrıca araç sürücüsü A.A.'nın 2020 yılında ülkeye giriş yapmış ve vize süresini ihlal etmiş olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklu kaçak göçmen operasyonu mask
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan kontrolde araçta bulunan 5 şahıstan 4'ünün yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi. Ayrıca araç sürücüsü A.A.'nın 2020 yılında ülkeye giriş yapmış ve vize süresini ihlal etmiş olduğu belirlendi.

Olayın ardından A.A. isimli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı kanunu çerçevesinde işlem başlatılırken, diğer 4 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Oca 2024 - 20:24 - Asayiş

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