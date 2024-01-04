Yabancı uyruklu kaçak göçmen operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan kontrolde araçta bulunan 5 şahıstan 4'ünün yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi. Ayrıca araç sürücüsü A.A.'nın 2020 yılında ülkeye giriş yapmış ve vize süresini ihlal etmiş olduğu belirlendi.
Olayın ardından A.A. isimli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı kanunu çerçevesinde işlem başlatılırken, diğer 4 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.