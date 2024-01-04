Malatya’da gösteri, toplantı, afiş ve pankart yerleri belirlendi

Buna göre, 2024 yılı için Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde açık yer toplantısı yapılacak mahaller, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergâhlar, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yönleri, basılı veya çoğaltılmış, el ile yazılmış davetiye, resim, afiş, pankart ve benzerlerinin asılacağı veya yapıştırılacağı yerler gözden geçirildi ve belirlendi.

Yetkililer tarafından yayımlanan bildiride

“Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizde tüm ilgililere ve vatandaşlara duyurulur, aksine hareket edenler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Cezai hükümleri ile fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacağı ilan olunur”

ibareleri yer aldı.

AÇIK YER TOPLANTISI YAPILACAK YERLER

Açık yer toplantısı yapılacak mahaller ve dağılma yönleri şu şekilde:

1-Yeşilyurt Malatya Büyükşehir Belediye Binası arkası ve Sümer Cami arkasındaki boş alanlar açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Sümer Camii ile Malatya Büyükşehir Belediye Binası arasındaki yol ve Sümer Camii ile Malatya Park (AVM) arasındaki yoldan İnönü Caddesi, D-300 Karayolu (Çevre Yolu) yan yolu istikameti,

2- Yeşilyurt Tren Garı önü açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Abdulkadir Eriş Caddesi, İstasyon Caddesi ve Tren Garından Ergenekon Köprüsü istikameti,

3- Yeşilyurt Cumhuriyet Meydanı açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Adıyaman Caddesi, Cömertoğlu Caddesi Malatya Caddesi ve Mahmut Çalık Caddesi istikameti,

4-Yeşilyurt Bostanbaşı Barguzu Cami yanındaki meydanlık alan açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Barguzu Caddesinin Prestij Konutları tarafına giden yol istikameti,

5- Yeşilyurt Gündüzbey Eski Belediye Binası Önü açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından İsmet Paşa Caddesi istikameti,

6-Yeşilyurt Yakınca İş Merkezi Önü açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Oğuz Kağan Caddesi, Kenan Işık Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikameti,

7-Battalgazi Emeksiz Caddesi Üst Kavşağı (100.Yıl Kavşağı) açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Caddesi, İsmet Paşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti,

8-Battalgazi Kernek Meydanı açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Fuzuli Caddesi ve Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanal Boyu Caddesi) istikameti,

9-Battalgazi MişMiş Fuar Alanı açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından D-300 Karayolu ile Miş Miş Fuar Alanının girişinin kesiştiği alan/nokta ve Miş Miş Fuar Alanı çıkış yolu istikameti,

10-Battalgazi Cumhuriyet Meydanı açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Mustafa Yılmaz Caddesi ve Osman Ateş Caddesi İstikameti

11- Yeşilyurt Özalper Barış Parkı Önü açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Aliya Sokak ile Kardeşlik Sokak istikameti.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK GÜZERGÂHLAR

Gösteri yürüyüşü yapılacak güzergâhlar, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yönleri şu şekilde:

1-Dede Korkut Parkı toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak D-300 Karayolu yan yolunu takiben açık yer toplantı alanı olan Malatya Büyükşehir Belediye Binası arkası ve Sümer Camii arkasındaki boş alanlara kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Sümer Camii ile Malatya Büyükşehir Belediye Binası arasındaki yol ve Sümer Camii ile Malatya Park (AVM) arasındaki yoldan İnönü Caddesi, D-300 Karayolu (Çevre Yolu) yan yolu istikameti,

2-Abdulkadir Eriş Caddesi yolu girişi toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Abdulkadir Eriş Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Tren Garı önündeki alana kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Abdulkadir Eriş Caddesi, İstasyon Caddesi ve Tren Garından Ergenekon Köprüsü istikameti,

3-Adıyaman Caddesi ile Atılgan Caddesinin kesiştiği kavşak toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Atılgan Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanı olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Adıyaman Caddesi, Cömertoğlu Caddesi, Malatya Caddesi ve Mahmut Çalık Caddesi istikameti,

4-Barguzu Caddesi Eski Belediye Binası Yanında toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Barguzu Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Barguzu Camii yanındaki meydanlık alan olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Barguzu Caddesinin Prestij Konutları tarafına giden istikameti,

5-Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi ile Şehit Levent Coşkun Caddesi kesiştiği kavşak toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi takiben Eski Belediye Binası Önü olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından İsmet Paşa Caddesi Yeşilyurt istikameti,

6-Kenan Işık Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesiştiği kavşak toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Kenan Işık Caddesi, Oğuz Kağan Caddesi takiben Yakınca İş Merkezi Önü olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Oğuz Kağan Caddesi, Kenan Işık Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikameti,

7-Turgut Temelli Caddesi ile Dabakhane Mahallesi Bebek Sk. Kesiştiği (Malet Önü) toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Turgut Temelli Caddesi devamı Şehit Selim Keskin kılıç alt geçidi ve Emeksiz Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Emeksiz Caddesi üst kavşağına (100.Yıl Kavşağı) kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Caddesi, İsmet paşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti,

Kernek Meydanı toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Cengiz Topel Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Emeksiz Caddesi üst kavşağına (100.Yıl Kavşağı) kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Caddesi, İsmetpaşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti,

İsmetpaşa Caddesi ile Zaviye Mahallesi Hasanbey 10. Sokağın kesiştiği (Kemal Özalper İlk Öğretim Okulu önü) toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak İsmetpaşa Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Emeksiz Caddesi üst kavşağına (100.Yıl Kavşağı) kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Caddesi, İsmetpaşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti,

8- Toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Fuzuli Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Kernek Meydanına kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Fuzuli Caddesi ve Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanal Boyu Caddesi) istikameti,

Emeksiz Caddesi üst kavşağı (100.Yıl Kavşağı) toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Cengiz Topel Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Kernek Meydanına kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Fuzuli Caddesi ve Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanal Boyu Caddesi) istikameti,

9-MişMiş Fuar Alanının girişi toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Miş Miş Fuar Alanı giriş yolunu takiben açık yer toplantı alanı olan Miş Miş Fuar Alanına kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından D-300 Karayolu ile Miş Miş Fuar Alanının girişinin kesiştiği alan/nokta ve Miş Miş Fuar Alanının çıkış yolu istikameti,

10-Kırkgöz Caddesi ile Mustafa Yılmaz Caddesi kavşağı kesiştiği toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Mustafa Yılmaz Caddesi takiben açık yer toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanına kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Mustafa Yılmaz Caddesi ile Osman Ateş Caddesi istikameti,

Osman Ateş Caddesi Şifa Hamamı Önü toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Osman Ateş Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanına kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak açık yer toplantı alanından Mustafa Yılmaz Caddesi ile Osman Ateş Caddesi istikameti.

11- Yüzük Caddesi ile Kutadkubilig Sokağın kesiştiği toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergâhı olarak Yüzük Caddesini takiben Aliya Sokak açık yer toplantı alanı olan Özalper Barış Parkı önüne kadar olan güzergâh, dağılma güzergâhı olarak toplantı alanından Aliya Sokak ile Kardeşlik Sokak istikameti.

AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER

Basılı veya çoğaltılmış, el ile yazılmış davetiye, resim, afiş, pankart ve benzerlerinin asılacağı ve yapıştırılacağı yerler şöyle:

1-Kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan yerler olması kaydıyla yukarıda belirtilen gösteri yürüyüşü güzergâhları ile açık yer toplantı alanlarının çevresi olarak belirlenmiştir.

Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerimizde tüm ilgililere ve vatandaşlara duyurulur, aksine hareket edenler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Cezai hükümleri ile fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacağı ilan olunur.

Kaynak: BÜLTEN