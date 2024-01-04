Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde başladı.

Antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı, çift kale maçla devam etti ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynayacağı maçla ilgili olarak oyuncularını en iyi şekilde hazırlamak için antrenmanlara devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı