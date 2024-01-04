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Traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü

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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Akyaka'dan Kars'a seyir halindeki bir tır ile Arpaçay'dan Kuyucuk köyüne giden bir traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör tarlaya savruldu. Kazada traktörü kullanan sürücü A.A., olay yerinde hayatını kaybetti.
Traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü mask
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Akyaka'dan Kars'a seyir halindeki bir tır ile Arpaçay'dan Kuyucuk köyüne giden bir traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör tarlaya savruldu. Kazada traktörü kullanan sürücü A.A., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ihbarını alan jandarma ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede traktör sürücüsü A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kars, Arpaçay ilçesi, Kuyucuk köyü, trafik kazası, kaza, vefat, morg

04 Oca 2024 - 20:10 - Asayiş

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