Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu, aramalar sonucunda bulundu

Dün Düzce'nin Muradiye Mengencik köyünden ayrılan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Uğur Kırmızıtaş, uzun süre eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına havadan ve karadan toplam 277 kişi katıldı. Yaşlı adam, akşam saatlerinde evinden 25 kilometre uzaklıkta Kalıcı Konutlar bölgesinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Uğur Kırmızıtaş, çarşıya doğru yürüyerek gittiğini ve kalıcı konutlarda bulunarak ailesine teslim edildiğini ifade etti. Ailesi de devletin sağladığı yardım ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Hakan Kırmızıtaş, babasının sağ salim bulunmasında devletin ve arama kurtarma ekiplerinin büyük rol oynadığını vurgulayarak minnettarlığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı