Sobadan kaynaklanan ev yangını korku yarattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dibekli köyünde, Bayram Çınar'a ait bir evde meydana gelen yangın, büyük korkuya neden oldu. Saat 13.00 sıralarında sobadan kaynaklı çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Evde meydana gelen maddi zarara rağmen, Çınar ailesi söndürme çalışmalarına katılan köy sakinleri ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmamış olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.