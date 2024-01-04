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Sobadan kaynaklanan ev yangını korku yarattı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dibekli köyünde, Bayram Çınar'a ait bir evde meydana gelen yangın, büyük korkuya neden oldu. Saat 13.00 sıralarında sobadan kaynaklı çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Sobadan kaynaklanan ev yangını korku yarattı mask
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dibekli köyünde, Bayram Çınar'a ait bir evde meydana gelen yangın, büyük korkuya neden oldu. Saat 13.00 sıralarında sobadan kaynaklı çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Evde meydana gelen maddi zarara rağmen, Çınar ailesi söndürme çalışmalarına katılan köy sakinleri ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmamış olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova ilçesi, Dibekli köyü, Bayram Çınar, yangın, maddi zarar

04 Oca 2024 - 20:05 - Asayiş

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