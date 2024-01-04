Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Yiğidolar, antrenmanda dar alan pas çalışmaları gerçekleştirdikten sonra tam saha taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek. Kayserispor ile Sivasspor arasındaki müsabaka, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.