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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Yiğidolar, antrenmanda dar alan pas çalışmaları gerçekleştirdikten sonra tam saha taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Yiğidolar, antrenmanda dar alan pas çalışmaları gerçekleştirdikten sonra tam saha taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek. Kayserispor ile Sivasspor arasındaki müsabaka, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# sivasspor, Trendyol Süper Lig, Kayserispor, maç, antrenman, hazırlık

04 Oca 2024 - 20:01 - Spor

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