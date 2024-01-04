Şarkıcı Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e mahkemeden 3 gün tazyik hapsi

Şarkıcı Ece Ronay, boşandığı eşi Mehmet Bilir'den tehditler ve şiddet gördüğünü iddia ederek Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvurmuştu. Ronay'ın talebi üzerine mahkeme, eski eşi Mehmet Bilir'e 2 ay uzaklaştırma kararı vermişti. Ancak Mehmet Bilir'in bu karara uymadığı gerekçesiyle Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Bilir'e 3 gün tazyik hapis cezası verdi.

Ece Ronay, daha önce de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olmuştu. Ronay, sosyal medya hesaplarından eski eşi tarafından maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddeti paylaşarak konuyla ilgili dikkat çekmişti. Mahkeme kararının ardından Ronay'ın avukatı Oğuzhan Yeni, müvekkilinin hukuki süreci başlattığını ve verilen karardan memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı