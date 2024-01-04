Kaybolan gemi mürettebatının arama çalışmaları 47. gününde

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 47. gününde de devam ediyor. Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında gerçekleşen olayda, geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Karadan ve denizden devam eden arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler katılırken, Nene Hatun Gemisi de çalışmalara destek veriyor. Enkaz kaldırma şirketi Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.