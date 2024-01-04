Kaybolan gemi mürettebatının arama çalışmaları 47. gününde

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 47. gününde de devam ediyor. Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında gerçekleşen olayda, geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Karadan ve denizden devam eden arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler katılırken, Nene Hatun Gemisi de çalışmalara destek veriyor. Enkaz kaldırma şirketi Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı