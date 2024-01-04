Alkollü sürücüden polise saldırı: Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde gerçekleşen olayda, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında 16 BAH 161 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü Soner D. (28), polis ekiplerinin alkolmetre uygulamasını reddetti ve ekiplere hakaretlerde bulunarak saldırdı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen Soner D., daha sonra alkolmetre testini kabul etti ancak yapılan test sonucunda 2.01 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 bin 440 TL para cezası uygulanan Soner D.'ye, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ardından gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Soner D., polise saldırı ve alkollü araç kullanma suçlarından dolayı yargılanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı