Kaçak balık avına cezai müdahale

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kaçak balık avcılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, Ş.K. isimli bir kişinin kırsal Çiçekalan Mahallesi yakınlarında kullanımı yasak olan misina ağı ile balık avladığı tespit edildi.

Fırat Nehri üzerinde yapılan operasyonda, toplam 600 metre uzunluğundaki 3 parçadan oluşan misina ağına el konuldu. Şahıs, bu kaçak avcılık faaliyeti nedeniyle 5 bin 628 Türk Lirası idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Birecik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı