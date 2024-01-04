Sivasspor'un genç yeteneğine Premier Lig'den resmi teklif

Sivasspor'un altyapısından yetişen ve hızla A takıma yükselen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'a, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Brentford'dan resmi bir teklif geldi. Yapılan transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından, kulüpler arasında 5 milyon euroya anlaşma sağlandı. Transferle ilgili detayların, bonuslarla birlikte kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Yunus Emre Konak, sezonun başında oynanan Kayserispor ile yapılan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Bu sezon ise kırmızı-beyaz formayla çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.