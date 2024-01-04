Hafriyat kamyonu devrildi: İki kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında meydana gelen kazada, 47 AAF 008 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, kazanın nedenleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.