Hafriyat kamyonu devrildi: İki kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında meydana gelen kazada, 47 AAF 008 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, kazanın nedenleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı