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Kamyon Panelvan Araça Çarptı, 3 Yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş-Adilcevaz kara yolunun 12. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, Mücahit Öztürk'ün kullandığı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan Yakup Demir'in kullandığı panelvan araca arkadan çarptı.
Kamyon Panelvan Araça Çarptı, 3 Yaralı mask
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Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş-Adilcevaz kara yolunun 12. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, Mücahit Öztürk'ün kullandığı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan Yakup Demir'in kullandığı panelvan araca arkadan çarptı.

Kazada panelvan aracında bulunan Yakup Demir, Fikri Demir ve İbrahim Şirin yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine taşındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, detaylı incelemeler sonucunda kaza nedeniyle ilgili adli işlemlerin yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Oca 2024 - 19:38 - Asayiş

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