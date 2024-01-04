Kaçakçılıkla Mücadele: 111 Kilo Tütün, 48 Bin Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İzmit ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyonlarda toplamda 5 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 111 kilo kıyılmış tütün, 16 bin dolu makaron, 32 bin boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildikleri ve adli kontrolle serbest bırakıldıkları bildirildi. Yapılan operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam edildiğini gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.