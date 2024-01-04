04 Oca 2024 - 19:35 - Asayiş

Kaçakçılıkla Mücadele: 111 Kilo Tütün, 48 Bin Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İzmit ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyonlarda toplamda 5 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 111 kilo kıyılmış tütün, 16 bin dolu makaron, 32 bin boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi.