Japonya depremi sonrası dehşet veren toprak kayması: Evler yıkıldı, panik sokağı sardı

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede yaşanan toprak kayması dehşeti amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi. Wajima şehrindeki dağlık bir bölgede yaşanan toprak kayması sonucunda çok sayıda ev yıkıldı ve bölge sakinleri büyük bir korku ve panik yaşadı.

Henüz toprak kayması nedeniyle oluşan can kaybı hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, olayın yıkıcı etkileri ortaya çıkmış durumda.

1 Ocak'taki deprem felaketinde ise 84 kişi hayatını kaybetmiş, en az 410 kişi de yaralanmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları hala devam ederken, 179 kişiden haber alınamıyor. Bölge, yaşanan doğal afetin ardından toparlanma çabalarıyla sarsılmış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı