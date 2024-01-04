Yoğun sis ve kar yağışı: Yüksek kesimlerde trafikte zor anlar!

Van şehrinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ve kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şehir merkezinde başlayan yağmur, sabahın ilerleyen saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Özellikle Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta yer alan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının sis lambalarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürerek, yol güvenliğini sağlamaya çabalıyor.

Yüksek kesimlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları isteniyor. Trafik ekipleri, sürücülere ani fren ve hızlanmalardan kaçınmaları, emniyet kemeri kullanmaları ve araçlarının bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hava durumu raporlarına göre, sis ve kar yağışının önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin, seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve hava koşullarına uygun şekilde tedbir almaları önem arz ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı