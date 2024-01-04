Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Süper Lig'de sezonun ikinci devresi 10 günlük aranın ardından yarın başlayacak. Ligde 19. hafta heyecanı yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK yarın saat 17.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Hafta 7 Ocak Pazar günü oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.
Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor
20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
6 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor
16.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
7 Ocak Pazar
13.30 Kayserispor - Sivasspor
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe
19.00 Galatasaray - Konyaspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.