O takımda hedef İsveçli 10 numara

Trendyol 1. Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve devre arasına 32 puanla 3. sırada giren Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un raporları doğrultusunda birkaç bölgeye takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, 10 numara bölgesi için son olarak Norveç ekiplerinden Sarpsborg 08’de forma giyen ve 1 Ocak 2024 itibarıyla serbest kalan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Oyuncu ve sarı-kırmızılı kulüp arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra Ramon-Pascal Lundqvist'in sağlık kontrolünden geçip İzmir ekibine imza atması bekleniyor.

İsveçli futbolcu kariyerinde PSV Eindhoven, NAC Breda, FC Groningen, Panathinaikos ve Sarpsborg 08 formalarını giydi. 26 yaşındaki futbolcu son olarak forma giydiği Sarpsborg 08'de 30 maça çıktı ve 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı