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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig

04 Oca 2024 - 17:57 - Spor

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