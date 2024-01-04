Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı