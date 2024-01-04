Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak

Diyetisyen- 1 kişi
Ebe- 9 kişi
Hemşire- 2 kişi
Sağlık Memuru- 25 kişi
Sağlık Teknikeri- 1 kişi
Tabip- 3,498 kişi
Uzman Tabip- 23,464 kişi
Başvuruların kabul edileceği tarihler henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olan başvuru tarihi ve şartları, kısa süre içinde resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.
Adaylar, başvuru süreci ve başvuru şartları hakkında bilgi almak için Sağlık Bakanlığı'nın resmi yayınlarını ve internet sitesini düzenli olarak takip etmeli. Detaylı bilgilerin Bakanlıkça yayımlanmasının ardından, başvuru sürecine ilişkin önemli tarihler ve gereklilikler adaylarla paylaşılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.