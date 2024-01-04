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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak

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Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında farklı branşlarda gerçekleştireceği 27 bin sözleşmeli personel alımı için detaylar belli oldu. Resmî Gazete ‘de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Adaylar, aşağıda belirtilen branşlarda başvuruda bulunabilecekler.
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak mask
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Diyetisyen- 1 kişi

Ebe- 9 kişi

Hemşire- 2 kişi

Sağlık Memuru- 25 kişi

Sağlık Teknikeri- 1 kişi

Tabip- 3,498 kişi

Uzman Tabip- 23,464 kişi

Başvuruların kabul edileceği tarihler henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olan başvuru tarihi ve şartları, kısa süre içinde resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.

Adaylar, başvuru süreci ve başvuru şartları hakkında bilgi almak için Sağlık Bakanlığı'nın resmi yayınlarını ve internet sitesini düzenli olarak takip etmeli. Detaylı bilgilerin Bakanlıkça yayımlanmasının ardından, başvuru sürecine ilişkin önemli tarihler ve gereklilikler adaylarla paylaşılacak. 

 

Kaynak: Haber Merkezi
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04 Oca 2024 - 15:52 - Gündem

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