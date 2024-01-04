Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak

Diyetisyen- 1 kişi

Ebe- 9 kişi

Hemşire- 2 kişi

Sağlık Memuru- 25 kişi

Sağlık Teknikeri- 1 kişi

Tabip- 3,498 kişi

Uzman Tabip- 23,464 kişi

Başvuruların kabul edileceği tarihler henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olan başvuru tarihi ve şartları, kısa süre içinde resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.

Adaylar, başvuru süreci ve başvuru şartları hakkında bilgi almak için Sağlık Bakanlığı'nın resmi yayınlarını ve internet sitesini düzenli olarak takip etmeli. Detaylı bilgilerin Bakanlıkça yayımlanmasının ardından, başvuru sürecine ilişkin önemli tarihler ve gereklilikler adaylarla paylaşılacak.

Kaynak: Haber Merkezi