İŞKUR'dan müjdeli haber 1100 büro memuru için alım başlıyor!

İŞKUR'un öncülüğünde gerçekleşecek 1100 büro memuru alımıyla kariyerinize yeni bir yön verin! KPSS şartı aranmaksızın yapılan bu alımlar, özel sektörde çalışma fırsatı sunuyor. Başvuru şartları ve detaylar için haberimizi inceleyin, unutmayın; yeni bir iş fırsatı kapınızı çalabilir
Türkiye genelindeki özel şirketler ve kurumlar, İŞKUR aracılığıyla KPSS şartı aranmaksızın 1100 büro memuru alımı yapacak. Bu alımlarla ilgili ayrıntılar ve başvuru şartları detaylı bir şekilde açıklandı.
ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
Alımlar kapsamında şu pozisyonlarda büro personeli aranacak:
Büro Memuru (Dış Ticaret)
Büro İşçisi
Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı
Büro Memuru (Genel)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı
Büro Memuru (İdari İşler)
Büro Yönetimi Elemanı
Başvuru Şartları:
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDAN İSTENEN TEMEL ŞARTLAR ŞUNLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
İlan detaylarında belirtilen yaş aralığında bulunma
Sağlık problemleri bulunmama
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alma
Ayrıca, başvuru yapacak adaylarda şu özellikler aranacak:
Ekip çalışmasına uyumlu olma
Sorumluluk sahibi olma
Analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma
Analiz ve raporlama yapabilme kapasitesine sahip olma
İletişim becerisi güçlü olma
Araştırmacı ve yenilikleri takip etme yeteneğine sahip olma
İnsan ilişkileri kuvvetli olma
Sonuç odaklı olma
Office programlarına hakim olma
Bu şartlar, adaylardan istenen temel nitelikleri belirtmektedir.
BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ilgili pozisyonlara başvuruda bulunarak, belirtilen şartları sağladıklarını beyan edecekler.
Bu büro memuru alımları, farklı alanlarda ve illerde istihdam yaratmayı hedefleyen bir adım olarak öne çıkıyor. İŞKUR'un bu alımlar aracılığıyla istihdama katkıda bulunması, iş arayanların çeşitli sektörlerde iş bulma imkanını artıracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.