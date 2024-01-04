İŞKUR'dan müjdeli haber 1100 büro memuru için alım başlıyor!

İŞKUR'un öncülüğünde gerçekleşecek 1100 büro memuru alımıyla kariyerinize yeni bir yön verin! KPSS şartı aranmaksızın yapılan bu alımlar, özel sektörde çalışma fırsatı sunuyor. Başvuru şartları ve detaylar için haberimizi inceleyin, unutmayın; yeni bir iş fırsatı kapınızı çalabilir

Türkiye genelindeki özel şirketler ve kurumlar, İŞKUR aracılığıyla KPSS şartı aranmaksızın 1100 büro memuru alımı yapacak. Bu alımlarla ilgili ayrıntılar ve başvuru şartları detaylı bir şekilde açıklandı.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Alımlar kapsamında şu pozisyonlarda büro personeli aranacak:

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro İşçisi

Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

Büro Memuru (Genel)

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Elemanı

Başvuru Şartları:

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDAN İSTENEN TEMEL ŞARTLAR ŞUNLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

İlan detaylarında belirtilen yaş aralığında bulunma

Sağlık problemleri bulunmama

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alma

Ayrıca, başvuru yapacak adaylarda şu özellikler aranacak:

Ekip çalışmasına uyumlu olma

Sorumluluk sahibi olma

Analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma

Analiz ve raporlama yapabilme kapasitesine sahip olma

İletişim becerisi güçlü olma

Araştırmacı ve yenilikleri takip etme yeteneğine sahip olma

İnsan ilişkileri kuvvetli olma

Sonuç odaklı olma

Office programlarına hakim olma

Bu şartlar, adaylardan istenen temel nitelikleri belirtmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ilgili pozisyonlara başvuruda bulunarak, belirtilen şartları sağladıklarını beyan edecekler.

Bu büro memuru alımları, farklı alanlarda ve illerde istihdam yaratmayı hedefleyen bir adım olarak öne çıkıyor. İŞKUR'un bu alımlar aracılığıyla istihdama katkıda bulunması, iş arayanların çeşitli sektörlerde iş bulma imkanını artıracak.

Kaynak: Haber Merkezi