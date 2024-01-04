MÜSİAD Dost Meclisi Vali Yazıcı’yı misafir etti

Malatya’nın da içinde olduğu deprem bölgesindeki illerde vatandaşların birçok güçlüğü içinde barındıran meşakkatli bir süreç içerisinde yaşamlarını sürdürmeye devam ettirdiğini ifade eden Yazıcı, “Büyük felaketin ardından depremin insanlar üzerinde oluşturduğu travmalardan dolayı yaşanan psikolojik, sosyolojik ve fiziki sorunlara çözüm olabilmek adına bu ilde bulunmaktan ve görev yapmaktan dolayı mutluyum” dedi.

“FAYDA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE GÖREVİ İCRA ETMEYE ÇALIŞIYORUM”

Yaşanan arsın felaketinde yıkımlarla birlikte insanların hem evlerini hem de canlarını kaybettiğini hatırlatan Yazıcı, “Bu anlamda görevlendirme hususunda başta Cumhurbaşkanımıza sonrasında ise İçişleri Bakanımıza bu konuda müteşekkirim. Çünkü depremi yaşamış biri olarak onlara fayda sağlayacak şekilde görevi icra etmeye çalışıyorum. Yaşanan kayıpların ardından zor ve müşkül duruma düşen insanlara yaşamlarını kolaylaştıracak ve iyileştirecek imkânlar sunarak onların duasını almaya talibim. Malatya ilinde görev süresi bittiğinde arkasında iyi şeyler söylenen bir insan olmayı ümit ediyorum. Bu durumun benim elimde olduğunun farkındayım. Bu şehre güzel bir şekilde hizmet ettiğim süre zarfında bu şehrin insanları mutlaka hayırla beni yâd edeceklerdir. Çünkü şunu biliyoruz ki Malatyalı hemşehrilerimiz kadirşinas insanlardır. Zor ve güç dönemde yapılan iyilikleri, gayretleri, Malatyalı vatandaşlarımızın karşılıksız bırakmayacaklarını çok iyi biliyorum. Malatya’mızı da bu düşünceler ve çalışmalar doğrultusunda eskisinden daha güzel hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

“YAŞANAN DEPREM NEDENİYLE BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK”

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ise yaptığı konuşmada asrın felaketinden yaklaşık 1 ay önce yapılan genel kurul sonrası göreve geldiklerini hatırlatarak, “Göreve gelir gelmez bir yıllık planlama ve çalışma programları yapmıştık. Ancak yaşanan deprem nedeniyle büyük bir felaket yaşadık. O Süreçte üyemize ait bir fabrikayı koordinasyon merkezi yaparak diğer illerdeki şube ve üyelerimizden gelen yardımları burada toplayarak depremden birinci derece etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

“OLUŞAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİNİ ELE ALACAĞIMIZ HASBİHÂL PROGRAMI DÜZENLEDİK”

Herkesin depremin yaralarının sarılması adına elini taşın altına koyduğunu belirten Akçin, “Temennimiz acıları yaşadığımız bu şehrin yeniden inşa edilirken kısır siyasi çekişmelerle, ben ve rant kavgalarına kurban gitmemesidir. Temennimiz yarının nesillerine tarihinde kültüründen ilham alan yaşanılabilir bir şehir bırakmak. Valimiz ile de bugün bir araya gelerek deprem sonrası oluşan sorunların çözümlerini ele alacağımız hasbihâl programı düzenledik” diye konuştu.

Dost Meclisi toplantısına, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yusuf Erdemir, yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı