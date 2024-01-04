B Sınıfı ehliyeti olanlar artık bu aracı da kullanabilecek

2024 yılıyla birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir değişiklik kapıda. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir yasa değişikliği geliyor. Bu değişiklikle birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, daha önce kullanamadıkları 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma imkanına sahip olacaklar. Bu değişiklik, direksiyon eğitimini başarıyla tamamlayan sürücüler için geçerli olacak.

Düzenleme sonrasında sürücülerin alacakları eğitim, sadece direksiyon eğitiminden oluşacak ve sürücü belgelerine otomatik olarak yansıtılacak. Bu yeni uygulamadan "e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin" yararlanamayacağı belirtiliyor.

Şu an için B sınıfı ehliyet sahiplerinin 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabildiği ancak 125 cc'ye kadar olan motosikletler için resmi bir açıklama yapılmadığına vurgu yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu yeni düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunarak sürücülere esneklik getirecek. Motosiklet kullanımını artıracak bu adım, sürücülerin mobilite seçeneklerini çeşitlendirecek ve trafikteki hareketliliği artıracak.

Kaynak: Haber Merkezi