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Geçmişe tarihe kültüre yolculuk! Hekimhan ilçesinin o meşhur türküsünü duymayan var mı?

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Malatya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Hekimhan ilçesi, aynı zamanda meşhur türküsü "Kaleden Kaleye" ile de anılmakta. Bu türkü, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturarak geçmişten günümüze aktarılan bir gelenek halini aldı.
Geçmişe tarihe kültüre yolculuk! Hekimhan ilçesinin o meşhur türküsünü duymayan var mı? mask
Geçmişe tarihe kültüre yolculuk! Hekimhan ilçesinin o meşhur türküsünü duymayan var mı?
Geçmişe tarihe kültüre yolculuk! Hekimhan ilçesinin o meşhur türküsünü duymayan var mı?
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"Kaleden Kaleye" türküsü, geleneksel Türkmen gelini temasını işler. Şair, şahin uçurarak, yâre şeker ezerek ve şerbet içirerek sevgilisine olan özlemini dile getirir. Türkmen gelininin edası ve güzelliği övgüyle anlatılır. Türkü, aşkın, özlemin ve güzellik kavramlarını içeren sözleriyle dikkat çeker.

KÜLTÜREL DEĞER

Hekimhan'ın bu meşhur türküsü, bölgenin kültürel dokusunu yansıtan önemli bir unsurdur. Türkmen gelini teması, bölgede yaşayan insanların geleneksel yaşam tarzını ve aşkı anlatan öykülerini yansıtıyor. "Kaleden Kaleye" türküsü, Malatya'nın zengin kültürünü ve müzikal mirasını gelecek nesillere taşımak adına büyük bir öneme sahip.

Hekimhan'ın bu özel türküsü, geçmişle günümüz arasında köprü kurarak, bölgenin kültürel özüne vurgu yapmakta. "Kaleden Kaleye" türküsü, Malatya'nın eşsiz müzik geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

KALEDEN KALEYE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Kaleden kaleye şahin uçurdum,

Ah ilen vah ilen ömrüm geçirdim.

Yâre şeker ezdim şerbet içirdim.

Öyle olur böyl'olur Türkmen gelini,

Edası hoş olur Türkmen gelini.

Kaleden kaleye taş ben olaydım,

Elâ göz üstüne kaş ben olaydım.

Yalnız kalana es ben olaydım.

Öyle olur böyl'olur Türkmen gelini,

Edası hoş olur Türkmen gelini.

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04 Oca 2024 - 14:57 Malatya- Yaşam

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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