Oy kullanacaklar dikkat Bugün askıya çıkacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 19 Aralık 2023 tarih ve 2023/1563 sayılı kararı ve ekindeki 140/1 sayılı güncelleştirme genelgesi gereğince, Mahalli İdareleri Genel Seçimleri bölge askı listeleri bölge muhtarlıklarına asılacak.

YATAĞA BAĞLI SEÇMENLER FORM DOLDURACAK

Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin E-Devlet veya www.ysk.gov.tr adresinden seçmen olup olmadığı kontrol edilmelidir. Seçmen olan vatandaşlar www.ysk.gov.tr adresinde bulunan veya İlçe Seçim Kurullarından temin edilecek “Seyyar Sandık Talep Formu” dolduracak. Bu form ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa formu teslim edecekler.

Yapılan açıklamalarda ise önceki seçimlerde yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenler için, “Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenler ile Sağlık Bakanlığından alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaatları halinde yeni sağlık raporu istenmez” bilgisi de yapıldı.

17 OCAK SON GÜN

Vatandaşların ise oy kullanabilmesi ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bu askı listelerini verilen tarihler arasında kontrol etmeleri gerekiyor. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için itiraz tarihlerine ve askı tarihlerine dikkat edilmesi konusunda yetkililer uyarıda bulundu.