Bostanbaşı’nda son durum

Günümüzde konteyner kentler dışında hiçbir yaşam alanının kalmadığı bölgede ağır hasarlı ve yüksek katlı binalar depremden bu yana geçen 11 ayda yıkılmayı bekliyorlar.

Genellikle yüksek katlı ve birkaç bloktan oluşan sitelerin hakim olduğu bölgede şu sıralar yıkım yapan kepçeler, enkaz taşıyan kamyonlar ve enkazlardan demir toplayan hurdacılar kol geziyor.

Bina yüksekliklerinden dolayı Malatya’da dinamitli yıkımların gerçekleştirildiği ilk yerlerden biri olan Bostanbaşı bölgesi hala yıkılmayı bekleyen yüzlerce bina var. Bir zamanlar evlerin dudak uçuklatan rakamlarla satıldığı Bostanbaşı’na şimdilerde bakan yok.

Depremin ardından görenlerin gözlerine inanmadığı bölgede ikamet eden vatandaşların çoğu şehri terk ederken, birçok site sakini ise onca acı ve yıkıma rağmen hala yerinde dönüşüm talep ediyorlar.