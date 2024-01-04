Emekli üzgün! “Çocuklarımıza avuç açmak istemiyoruz”

Açıklanan yüzde 37,57 oranındaki zamma itiraz eden emekliler adeta isyan ettiler. Yüzde 50 oranında zam beklerken verilen zamla hala kırıklığına uğradıklarını dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Tangüner, “Biz hala yaşanabilir bir ücret talebimizden vazgeçmedik. Bizleri çocuklarımıza muhtaç etmesinler. Biz çocuklarımıza avuç açmak istemiyoruz” dedi.

Memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞKUR emeklilerine verilecek zam oranın belli olduğunu dile getiren Tangüner, verilen oranın kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

“MAAŞLARIMIZ ÇOK DÜŞÜK”

Alacakları maaşla yaşama şansları olmadığını savunan Tangüner,

“Bizim umudumuz yüzde 50-60 civarında bir zam olması yönündeydi. Maalesef bize verilen zam oranı yüzde 37,57’yi geçmedi. Emeklilerin mağdur olduğunu herkes biliyor. Maaşlarımız düşük. Emeklinin yüzde 50’si 7 bin 500 lira alıyor. Yüzde 37,57 oranındaki zammı da eklediğimiz de alacağımız maaş aşağı yukarı 10 bin 300 liraya denk geliyor. Bu maaşla insanlar nasıl idare edecek, nasıl geçinecek, nasıl ev kirasını verecek? En ucuz ev kirası 8-10 bin TL’den başlıyor. Artık emeklilerin yaşama şansı yok”

ifadelerine yer verdi.

“EK ÖDEMELER AZ DA OLSA ARTIRILABİLİYORDU”

Katkı paylarıyla da ilgili konuşan Tangüner,

“Emekli, yaşlı insanlar hastaneye gidiyor, ilaç alıyor, tedavi oluyor. Katkı paylarının kaldırılması gerekiyor. Defalarca söylememize rağmen bu problemimiz devam ediyor. Ayda ortalama olarak 250-300 lira katkı payı veriyoruz. Dini bayramlarda bizim ikramiyemiz artırılacaktı, 2 bin lira verildi, 2 bin lirayla biz kasaptan bir hayvanın budunu ancak alabilirsiniz. Öte yandan ak ödememiz var. Ek ödemeler az da olsa artırılabiliyordu. 2008 yılından sonra ek ödemede herhangi bir artış olmadı. Hatta bu yılki zamla birlikte ek ödemelerin de artacağını bekliyorduk. Hatta 2-3 puan yükseleceğini tahmin ediyorduk. Eğer ek ödemeler yükselseydi alacağımız zam oranı yüzde 40’ı geçerdi. Maalesef bu da olmadı”

diye konuştu.

SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

“Aslında zamlar primlere göre verilmesi gerekiyor” diyen Tangüner,

“30-35 yıl hizmet verenle 15 yıl hizmet verip de emekli olanla aynı maaşı alıyor. Bu büyük bir haksızlık. Biz emekliler olarak yaşanabilir bir ücret talep ediyoruz. Yatımız, katımız olması düşüncesinde değiliz. Zam oranı açıklanınca açıkçası hayal kırıklığı yaşadık. Daha önce ek ödeme verileceği, seyyanen zam verileceği söylendi ama büyük bir ihtimalle o da verilmeyecek. Verilen zamla birlikte 10-11 bin lirayla nasıl geçineceğiz?”

dedi.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ”

Depremlerden sonra emeklilerin ek iş yapma gibi bir şansları kalmadığını belirten Tangüner,

“6 Şubat’tan önce bir A4 kâğıdı, 10 kuruştu. Şimdi bir A4 kâğıdı 2 TL. Bu kadar hayat pahalılığı olan bir ülke biz nasıl geçineceğimizi düşünürken, bunu deprem geçiren bir Malatya’ya indirgeyecek olursak verilen yüzde 37 oranındaki zamla ne yapacağımızı tüm yetkililere soruyorum? Nasıl geçineceğiz? Depremlerden önce emeklilerimiz ek iş yapıyorlardı, ek kazanç elde etmeye çalışıyorlardı. Şimdi o da kalmadı. Çünkü esnaflar perişan. Artık emeklilerimizin ek iş yapma gibi bir şansları yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sıkıntılarımız çok büyük, inşallah bu sorunumuz bir an önce çözülür. Ancak bununla ilgili çok da umudumuz yok”

söyleminde bulundu.

“ÇOK SIKINTIDAYIZ, PERİŞAN HALİNDEYİZ”

Kira fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken Tangüner,

“Kira fiyatları çok yüksek. Ben kendimden örnek vereyim. Çocuğumun evi yıkıldı, şimdi kirası 10 bin TL olan bir evde oturuyor. Çocuk da asgari ücret alıyor. Asgari ücretli birisi kirayı bile karşılamak da zorlanırken, biz emeklileri siz düşünün. Malatya’da yaşayan emeklilerin en az yüzde 50’si kirada yaşıyor. Kirada yaşayan emeklilerin bu hayat pahalılığında bir ayı geçirme şansı yok. Biz hala yaşanabilir bir ücret talebimizden vazgeçmedik. Bizleri çocuklarımıza muhtaç etmesinler. Biz çocuklarımıza avuç açmak istemiyoruz. Şu anda hayatımızın sonbaharını yaşıyoruz. Emekli ücreti 2 kişilik bir aileyi geçindirsin. Ama bu şekilde bu maaşla 2 kişilik bir ailenin geçinme şansı yok. Çok sıkıntıdayız, perişan halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yakarışımızı duyacağından eminim”

ifadelerine yer verdi.

Artık yaşama şanslarının kalmadığını ileri süren Kemal Kara isimli emekli de, emeklilerin seslerinin duyulmadığını iddia etti.

“BİZ EV, ARABA İSTEMİYORUZ”

Deprem bölgesi Malatya’da hayat pahalılığının git gide kendisini gösterdiğini dile getiren Kara,

“Emeklilere verilen zam oranı bizleri tatmin etmedi. Bu zamla ne yapılabilir? Kira fiyatı, gıda ürünlerinin fiyatları ortada. Bu zamla geçinebilecek varsa, söylesin. Ya fiyatlarda artış olmasın ya da verilen bu zam oranı düzeltilsin. Bir emekliye en az yüzde 60-70 oranında zam verilmeli ki, emekli yaşayabilir bir seviyeye gelsin. Biz ev, araba, iş yeri, tatile gitmeyi istemiyoruz. Sadece son günlerimizi rahat, kaygısız, stressiz yaşamak istiyoruz. Bundan dolayı maaşlarımıza verilen zam oranının tekrar düzenlenmesini talep ediyoruz”

diye konuştu.

“BİZİM BU ŞEHİRDE YAŞAMA HAKKIMIZ YOK”

Emeklilere kıymet verilmediğini ima eden ve yaşam ve ölüm arasında gelip gittiklerini ileri süren Kiraz Altun isimli kadın da,

“Bu zamla emeklilere verilen kıymet de ortaya çıktı. Bizim bu ülkede, bu şehirde yaşama hakkımız yok. Bizim aldığımız maaşı bir vekil alsın bakalım, kaç gün idare edebilecek. İstediğimizi alamıyoruz, istediğimiz yere gidemiyoruz. Bir de nüfus sayısı 3’ten fazlaysa o zaman gerisini siz düşünün. Resmen hayattayken, hayat pahalılığı nedeniyle komaya girdik. Her gün gelen zamlarla birlikte bizlere de kalp masajı yapılması lazım. Şu anda makineye bağlıyız. Yaşam ve ölüm arasında gelip gidiyoruz”

şeklinde konuştu.