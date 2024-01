Sorun çok ama muhatap yok!

Şubat ayında meydana gelen ikiz depremlerin ardından il genelinde yaşanan sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyorlar. Birçok vatandaş sıkıntılarına bir çözüm bulunmadığı gibi yetkililere ulaşamamaktan dert yanıyorlar. Hamidiye Mahallesi’ndeki esnaflar depremden sonra yaşadıkları sorun ve sıkıntılar hakkında bilgi vererek BUSABAH’a açıklamalarda bulundular.

Hamidiye Mahallesi’nde esnaflık yapan Ahmet Taha Bucak, mahallelerinde internet sorunu olduğunu bu sorunun giderildiğini ancak kaldırım yapılmadığını belirtti.

“HENÜZ ORTADA BİRŞEY YOK”

Bucak, “İnternet için kazı yaptılar ama kaldırım yapmadılar. Bunun için belediye ile iletişime geçtik, ilgileneceklerini söylediler lakin bekliyoruz hala. Sıraya alındı denildi ama henüz ortada bir şey yok. Arada elektrik kesintisi oluyor bir de ağır hasarlı bir bina var dükkanımızın karşısında onun da yıkılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SOKAĞIMIZIN HALİ ORTADA”

İbrahim Güneri isimli esnaf ise, “Mahallemizde sorun yaşamadığımız bir gün yok. Her gün elektrikler kesiliyor, sokağımızın hali ortada, bakan yok. Biz depremden beri buradayız yıkımlar oluyor her tarafı pislik götürüyor, su kesiliyor. Her tarafta yıkım var araçlarımızla sokaktan geçemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DOĞRU OLMAYAN HERŞEYİ YAŞADIK”

Suları ve doğal gazlarının kesik olduğunu belirten Hüseyin Kahraman, “Deprem olduğu günden beri buraya devleti temsil eden bir insan gelmedi. Biz binamızı güçlendirmek istiyoruz ama hiç kimse yardımcı olmuyor. Suyumuz yok, doğal gazımız kesik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 35 yıldır buradayım. Deprem sonrası süreçte doğru olmayan herşeyi yaşadık. Elektrik kesintileri ve internet sorunu oluyor” diye konuştu.

“MALATYA ÇOK SAHİPSİZ”

Burhan Kayış isimli esnaf ise, “Kaldırımlarımız çok kötü. O kadar müracaat ettik yetkili bir kişi yoktur. Ağır hasarlı binalarda borular patlamış sular akıyor. Arıyorsun muhatap bulamıyorsun. Artık hiçbir yetkiliye güvenimiz kalmadı. Malatya çok sahipsiz. Hamidiye Mahallesi esnafıyız, depremden beri buradayız, halimizi, derdimizi soran bir yetkili görmedik” açıklamasında bulundu.