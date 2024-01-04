“Şehidimizin emanetine sahip çıkacağız”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas’ın Hatim duası programına katıldı. Yeşilyurt Ahmediye Külliyesi’nde düzenlenen hatim duasına katıldı.

Dua programına 2. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğun’un eşi Ayşe Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Vali Yardımcısı Osman Kural’ın eşi Ceyda Kural, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın eşi Feray Çankal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın’ın eşi Mukaddes Altın, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan ve Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar’ın eşi Filiz Kayalar katıldı.

Hatim duası programında vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenimizin temini için görevi sırasında canını feda eden şehidin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı “Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz. Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebelerden biri şehitliktir. Şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehidimizin kıymetli emanetleri olan ailesine her koşulda her daim devlet olarak sahip çıkacağız. Bugün şehidimiz için düzenlenen hatim duasında şehidimizi yad ederek dualar ettik. Aziz şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun” diye konuştu.

Yazıcı ve beraberindeki heyet, şehit ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek külliyeden ayrıldılar.

Kaynak: BÜLTEN