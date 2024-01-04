Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı başvurularını başlattı

Eğitimde Liderlik Yolculuğu Başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (MEB-EKYS) başvuruları başladı. 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için adaylar, 11 Ocak tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Eğitimin öncü isimleri arasında yer almak ve yönetim kademelerinde yer almak isteyen adaylar için bu fırsatı kaçırmayın.

Milli Eğitim Bakanlığı, nitelikli yöneticileri belirlemek amacıyla düzenlenecek olan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) başvurularının başladığını duyurdu. 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar, başvurularını 11 Ocak tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) için başvurular 11 Ocak tarihine kadar alınacak. Adaylar, başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Sınav, 18 Şubat Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, eğitim kurumlarının yönetim kademesine atanacak nitelikli personeli belirleme amacını taşıyor. Bu süreçte adaylar, alanlarındaki bilgi ve becerilerini ortaya koymak adına sınava katılarak değerlendirilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi