Konya’da üç günlük elektrik kesintisi!

Konya'nın gözde ilçelerinden Meram elektrik kesintisi ile karşı karşıya. Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ)'dan alınan bilgilere göre, 5-6-7 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri, ilçedeki birçok mahalleyi etkileyecek. Bakım çalışmalarının gerekliliği sebebiyle planlanan kesintiler, vatandaşların günlük yaşantısını birkaç gün süreyle etkileyecek.
5 OCAK 2024 ETKİLENECEK MAHALLELER
Havzan Mahallesi: Adaleltli Sokak, Benekli Sokak, Büyükada Sokak, Cennetgülü Sokak, Duruk Sokak, Havzan Caddesi, Mamak Sokak, Menekşe Sokak, Merasim Sokak, Muhsinzade Sokak, Oltu Sokak, Yenimeram Caddesi, Durunday Mahallesi: Ağılüstü Sokak,Osman Gazi Mahallesi: Bayır Gücü Sokak, Bekarlar Sokak, Dutluca Sokak, Elzem Sokak, Erkale Sokak, Erkol Sokak, Erşanlı Sokak, Ertaş Sokak, Evcili Sokak, Fahir Sokak, Gelen Kardeş Sokak, Güzelköy Sokak, Muammer Sokak, Mübarek Sokak, Sadeyaka Sokak, Sanat Sokak, Temizsoy Sokak, Uçurum Sokak,Yatağan Mahallesi: 24500. Sokak, 24501. Sokak, 24504. Sokak, 24507. Sokak, 24508. Sokak, 24509. Sokak, 24510. Sokak, 24740. Sokak, Yatağan Caddesi,Lalebahçe Mahallesi: Lalebahçe Caddesi,Osman Gazi Mahallesi: Cihad Sokak, Demirtaş Sokak, Kınalı Keklik Sokak, Kıvanç Sokak, Lalebahçe Caddesi, Mayıs Sokak, Zadehan Sokak.
6 OCAK 2024 ETKİLENECEK MAHALLELER
Osman Gazi Mahallesi: Arioğlu Sokak, Dedemli Sokak, Dikili Sokak, Dumlusokak, Gaziköy Sokak, Geyikli Sokak, Kanyon Sokak, Safahat Sokak, Serhat Sokak,Çukurçimen Mahallesi: 23850. Sokak, 23851. Sokak, 23852. Sokak, 23853. Sokak, 23854. Sokak, 23855. Sokak, 23856. Sokak, 23857. Sokak, Çukurçimen Caddesi,Osman Gazi Mahallesi: Bayır Gücü Sokak, Bekarlar Sokak, Dutluca Sokak, Elzem Sokak, Erkale Sokak, Erkol Sokak, Erşanlı Sokak, Ertaş Sokak, Evcili Sokak, Fahir Sokak, Gelen Kardeş Sokak, Güzelköy Sokak, Muammer Sokak, Mübarek Sokak, Sadeyaka Sokak, Sanat Sokak, Temizsoy Sokak, Uçurum Sokak.
7 OCAK 2024 ETKİLENECEK MAHALLELER
Osman Gazi Mahallesi Aslanalı Caddesi, Ayanbey Mahallesi: Aslanalı Caddesi, Ademler Sokak, Akçalılar Sokak, Aslanalı Caddesi, Ayhan Sokak, Bekarlar Sokak, Derviş Sokak, Duyar Sokak, Elvan Paşa Sokak, Gelen Kardeş Sokak, Güzelköy Sokak, Karadeniz Sokak, Nimetli Sokak, Özvatan Sokak, Sahil Sokak, Saliha Sokak, Yaylapınar Mahallesi: Fidanlık Caddesi, Karaman Caddesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.