04 Oca 2024 - 13:53 - Gündem

Konya’da üç günlük elektrik kesintisi!

Konya'nın gözde ilçelerinden Meram elektrik kesintisi ile karşı karşıya. Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ)'dan alınan bilgilere göre, 5-6-7 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri, ilçedeki birçok mahalleyi etkileyecek. Bakım çalışmalarının gerekliliği sebebiyle planlanan kesintiler, vatandaşların günlük yaşantısını birkaç gün süreyle etkileyecek.