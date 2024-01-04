Malatya'nın zengin kültürüne yolculuk büyüleyen halk oyunları geleneği

Malatya'nın halk oyunları, sadece bir dans gösterisi değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan bir kültür yolculuğunu simgeliyor. Bu gelenek, şehrin tarihini, toplumsal değerlerini ve coğrafyasının zenginliğini yansıtarak, Malatya'nın karakteristik özelliklerinden birini oluşturuyor.

Özellikle tura oyunu, Malatya'nın folklorik zenginliğinin öne çıkan bir parçası haline gelmiştir. Köyler arasında veya farklı köylerden oluşturulan ekipler arasında oynanan bu savaş oyunu, adeta bir görsel şölen sunarak izleyenleri büyülemekte. Örülmüş kemer biçimindeki kamçılarla gerçekleştirilen vuruşlar, davul-zurna eşliğindeki tura havasıyla birleşerek, Malatya'nın geleneksel dokusunu günümüze taşımaktadır.

Malatya'nın halk oyunları geleneği, sadece dans ve müzikle sınırlı kalmayıp aynı zamanda kına gecelerinden geleneksel giyime kadar geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. "Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter" türküsü, genç kızlar ve kadınlar arasında kına gecelerinde oynanan ritüellerin eşlikçisi olarak öne çıkmaktadır. Geleneksel giyimde ise erkeklerin "Küm" adı verilen ak işlemeli "Papak"ları ve bayanların altın liralarla çevrili "Küllük" adı verilen fesleri, Malatya'nın kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Malatya'nın zengin halk oyunları geleneği, kültürel zenginliği yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Anadolu'nun bu köklü topraklarında, her ritimde geçmişin hikayelerini dinlemek adeta bir kültür yolculuğu başlatıyor. Malatya, bu eşsiz mirasıyla sadece bir şehir değil, bir kültür hazinesi olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

MALATYA'NIN HALK OYUNLARI: Malatya, genellikle halay bölgesine ait olsa da kültür alışverişi sayesinde farklı oyunlara da ev sahipliği yapmaktadır. Elâzığ’dan gelen delilo, Adıyaman'dan beşayak ve Bitlis'ten gelen papurin gibi çeşitli oyunlar, bu etkileşim sonucunda ortaya çıktı.

HALAY VE DAVUL-ZURNA: Bölgede genellikle davul-zurna eşliğinde oynanan halaylar, "Dillân Çekme" adı verilen halay çekme geleneğiyle öne çıkar. Halayın başını çeken kişiye "halay başı" ve sonundaki oyuncuya "Pöççü" denir. Oyuncular genellikle elinde mendil bulundurur.

ÇALGILAR VE SEMAHLAR: Malatya'da kullanılan çalgılar arasında davul, zurna, kaval, bağlama, cümbüş ve darbuka yer alır. Arapgir ilçesinde ise klarnet daha yaygın. Ayrıca, semahlar topluca oynanan ve törensel bir karakter taşıyan danslardandır. Hızır Semahı, Bozok Semahı, Demdem Semahı gibi çeşitli semahlar bölgede sevilen danslardan bazıları.

KINA HAVASI VE GELENEKSEL GİYİM: Genç kızlar ve kadınlar arasında kına gecelerinde oynanan "Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter" türküsü, bu özel gecelerde ayrı bir anlam taşır. Geleneksel giyimde erkeklerin "Küm" adı verilen ak işlemeli "Papak" takması dikkat çekerken, bayanlarda ise başta altın liralarla çevrili "Küllük" adı verilen fes ve "Pusu" ile şalların kullanılması göze çarpar.

TURA OYUNU: Malatya'nın öne çıkan folklorik etkinliklerinden biri olan tura oyunu, köyler arasında ya da farklı köylerden oluşturulan ekipler arasında oynanan bir savaş oyunu. Turacılar, örülmüş kemer biçimindeki kamçıları kullanarak rakiplerine karşı saldırı ve savunma yaparlar. Davul-zurna eşliğinde oynanan tura havası, oyuncuları sahneye çıkarmadan önce heyecanlandırır. Tura oyununda vuruşların belirli kurallara göre yapılması ve geleneksel uygulamaların önemli bir yer tutması, bu oyunu benzersiz kılar.

Malatya'da halk oyunları ve tura oyunu, kültürel zenginliğin yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında kilit bir rol oynamakta. Geleneksel etkinlikler, şehrin kültür mozaiğine renk katmaya devam ederken, folklorik değerlerin korunması da büyük bir önem arz ediyor.