Nisan ayında yapımına başlanmıştı! Anahtar teslimleri başladı

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, 77 bin 717 kalıcı konut, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 iş yeri ile ahır olmak üzere toplamda 130 bin 419 bağımsız bölüm için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremlerde büyük yıkım yaşayan 4 ilçeden biri olan Akçadağ’da ise Nisan ayında temeli atılan köy evlerinde yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 8 köy evinin hak sahiplerine teslimi yapılırken, Bahri Mahallesi’nde ise yaklaşık 100 konutun ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

“100 KONUT TAMAMLANMAK ÜZERE”

Depremler sonrası Akçadağ'da kalıcı konutların hızla yapımına başlanıldığını kaydeden Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman, ”Mahallemiz de 430 evimiz ağır hasar almıştı. Bu sayının içerisinde hak sahipliği onaylanan yaklaşık 250 evimiz var. Depremler sonrası 177 evin temeli atıldı. Temeli atılan evlerde 100’ü tamamlanmak üzere. Yapımı tamamlanan evlerin bir kısmının Ocak ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bahri Mahalle sakinlerinden Niyazi Aslan ise depremler sonrası devletin her daim yanlarında olduğunu belirterek, yıkılan evlerin yerine yenilerin yapıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı