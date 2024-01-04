Malatya'da korkutan kaza!

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara karayolu Bostanbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 DJ 793 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden M.K. yönetimindeki 44 PA 592 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı.
Kazada M.K. isimli vatandaşın yaralandığı bildirilirken, kaza sonucunda maddi hasar da meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.