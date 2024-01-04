04 Oca 2024 - 11:02 - Asayiş

Malatya'da korkutan kaza!

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara karayolu Bostanbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 DJ 793 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden M.K. yönetimindeki 44 PA 592 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı.