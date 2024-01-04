Diyarbakır dikkat! 15 ilçeye kritik uyarı

DEDAŞ’tan alınan bilgilere göre belirtilen saatler arasında şu mahallelere elektrik enerjisi verilemeyecek;
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kemertaş, Şirinevler, İstasyon, Bagür Fevziçakmak bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kavurmaküpü, Bahçekaşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Karacadağ, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Halıören, Gümüştaş, İnanöz, Çatmadal, Düğrük bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Hadibaba bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Süsüsmlü bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Kocaalan bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yayvan bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro bağlı ilçesine Mutluca bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Fırat, Mezopotamya, Peyas, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu, Doğanköy, Coşkun,, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Başbuğ, Uzunova, Konuklu, Ayhan, Ünal, Yakıt, İnkaya, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Güllük, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Özbek, Kurudere, Güllük bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık, Alaca, Ağaçkorur, Uzunova, Aygün, Karabulak, Turgut Özal, Yeşilköy, Özbek, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Şaar, Çarşı, Yukarıturalı, Kaledibi, Ecemiş, Abalı, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Çeper, Hedik, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Örtülü, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Yazıköy, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Çiğil, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Alıncak, Akbaş, Kocalar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Alıncak, Akbaş, Kocalar, Başbuğ, Karaorman, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayahan, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Yayık, Yüksek, Taşpınar, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Büyükakören bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Karabaş, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Köprübaşı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kayayolu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Eliaçık, Çölağan, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika, Dokuzçeltik, Beneklitaş, Dökmetaş, Çimenler, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangör, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş,, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.