Doğanşehir'de kadınlardan Filistin'e destek

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kurucaova Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi. Kurucaova'lı kadınlar tarafından yiyecek ve içecek satışı yapılan taziye evi salonundaki kermeste, Filistin'e destek için satış yaptılar. Kermeste toplanacak para ise Filistin'e gönderilecek.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.
“YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYMUŞLARDIR”
Bu duyarlılığın, Filistin adına taze tutulması gerektiğini anlatan Zelyurt, "Kurucaovalı bayanlar kendilerine yakışanı yapıp, İsrail zulmü altındaki Gazzeli kardeşlerimize kayıtsız kalmayıp; emeklerini, en önemlisi yüreklerini ortaya koymuşlardır" dedi. Başkan Zelyurt ve katılımcılar satılan ürünlerden alarak kermese destek verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.