04 Oca 2024 - 10:29 - Gündem

Doğanşehir'de kadınlardan Filistin'e destek

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kurucaova Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi. Kurucaova'lı kadınlar tarafından yiyecek ve içecek satışı yapılan taziye evi salonundaki kermeste, Filistin'e destek için satış yaptılar. Kermeste toplanacak para ise Filistin'e gönderilecek.