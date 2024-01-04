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Doğanşehir'de kadınlardan Filistin'e destek

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kurucaova Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi. Kurucaova'lı kadınlar tarafından yiyecek ve içecek satışı yapılan taziye evi salonundaki kermeste, Filistin'e destek için satış yaptılar. Kermeste toplanacak para ise Filistin'e gönderilecek.
Doğanşehir'de kadınlardan Filistin'e destek mask
Doğanşehir'de kadınlardan Filistin'e destek
Doğanşehir'de kadınlardan Filistin'e destek
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kurucaova Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi. Kurucaova'lı kadınlar tarafından yiyecek ve içecek satışı yapılan taziye evi salonundaki kermeste, Filistin'e destek için satış yaptılar. Kermeste toplanacak para ise Filistin'e gönderilecek.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

“YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYMUŞLARDIR”

Bu duyarlılığın, Filistin adına taze tutulması gerektiğini anlatan Zelyurt,  "Kurucaovalı bayanlar kendilerine yakışanı yapıp, İsrail zulmü altındaki Gazzeli kardeşlerimize kayıtsız kalmayıp; emeklerini, en önemlisi yüreklerini ortaya koymuşlardır" dedi. Başkan Zelyurt ve katılımcılar satılan ürünlerden alarak kermese destek verdi.

 
 

Kaynak: BÜLTEN

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04 Oca 2024 - 10:29 Malatya- Gündem

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