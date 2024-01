Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Mehmet Nogay’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Tosun ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte Yakınca mahallesi Oğuz Kağan Caddesinde gerçekleşen yol düzenleme ve sıcak asfalt serimlerini inceledi.

“MİLLETİMİZE HİZMET EDERKEN ASLA YORULMUYORUZ”

Konuşmasında Yeşilyurt’un hem bugününe hem de yarınlarına hizmet ettiklerinin altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Milletimize hizmet ederken asla yorulmuyoruz, çok çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz ve hem ilçemizin bugününe hem de yarınlarına güzel eserler, güzel yollar ve yaşam standardı yüksek yaşam alanları emanet ediyoruz” diye konuştu.

“DAHA AKICI VE KONFORLU HALE GETİRİYORUZ”

Başkan Çınar, Yakınca mahallesinde alt yapısı tamamlanan yolları sıcak asfalt serimi ile modern bir görüntüye kavuşturduklarını ifade ederken şunları söyledi, “Yakınca mahallemiz Oğuz Kağan Caddemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı 200 metrelik yolumuzu sıcak asfalt serimiyle daha akıcı ve konforlu hale getiriyoruz. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz, alt yapı çalışmaları tamamlanan buradaki yolumuzun standardını yükselterek araç ve yaya trafiğini daha kaliteli hale getirmiş olacaklar” diye konuştu.

“BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİN ÜZERİNE ÇIKTIK”

2023 yılında yol yatırımlarında belirledikleri hedeflerin üzerine çıktıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Yol hizmetlerinde 2023 yılını çok hareketli ve verimli geçirdik. Belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık, ekiplerimiz soğuk sıcak demeden sahada büyük bir özveriyle çalışarak belirlenen yatırımları başarıyla gerçeğe dönüştürdüler. Mahallelerimizin eksikliklerini teker teker giderdiler, hepsinin eline ve emeğine sağlık. Fen İşleri Müdürlüğümüz 2024 yılına da hızlı bir giriş yaparak mahallelerimizin yaşam standardını artıran hizmetlerimize aralıksız devam ediyorlar. Muhtarlarımızla koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışarak vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak hizmet alanlarımızı her geçen gün genişleteceğiz. Her caddemizde her sokağımızda dönüşüm hizmetleri aralıksız devam edecektir. Tüm yatırımlarımız ilçemize, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Mahallelerinde gerçekleşen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, “Mahallemizde kar kış demeden vatandaşlarımıza hizmet eden Belediye Başkanımıza ve ekiplerine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de talep ettikleri bir yatırımın daha gerçeğe dönüşmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Kaynak: BÜLTEN