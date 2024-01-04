Dikkat! Kayseri’de 4 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere belirtilen saatler arasında elektrik enerjisi verilemeyecek:

“Bugün 08.30 ila 12.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 18.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Küçükcanlı Mahallesi’ne,

6 Ocak 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,

6 Ocak 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’ne,

6 Ocak 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis, Şeker mahallelerine,

6 Ocak 2024 Cumartesi günü 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ tarafından da Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Fırnız HES bölgesine,

Bugün 09.00 ile 14.30 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Fatmalı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Fırnız HES bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.