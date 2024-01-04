4 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“BİLİM ECZANESİ - BATTALGAZİ
FIRAT MAHALLESİ, İNDERE CADDESİ, NO:40, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
VİTAMİN ECZANESİ - BATTALGAZİ
İSKENDER MAHALLESİ, ÇARMUZU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
YEŞİLTEPE ECZANESİ - YEŞİLYURT
YEŞİLTEPE NEZAHAT VAHİT BOZATLI ASM KARŞISI, TEKTUD MEVKİİ
24 SAAT AÇIK
YEŞİLYURT ECZANESİ - MERKEZ
ESKİ YEŞİLYURT, ÇIRMIKTI MEYDANI, ZİRAAT BANKASI YANI
24 SAAT AÇIK
AKSU ECZANESİ – BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.