- Sağlık

4 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
4 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

4 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“BİLİM ECZANESİ - BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ, İNDERE CADDESİ, NO:40, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

VİTAMİN ECZANESİ - BATTALGAZİ

İSKENDER MAHALLESİ, ÇARMUZU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

YEŞİLTEPE ECZANESİ - YEŞİLYURT

YEŞİLTEPE NEZAHAT VAHİT BOZATLI ASM KARŞISI, TEKTUD MEVKİİ

24 SAAT AÇIK

YEŞİLYURT ECZANESİ - MERKEZ

ESKİ YEŞİLYURT, ÇIRMIKTI MEYDANI, ZİRAAT BANKASI YANI

24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK”

 

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04 Oca 2024 - 10:03 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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