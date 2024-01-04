Yeşilyurt Battalgazi Akçadağ Kuluncak Pütürge Darende Yazıhan dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Sultanlı, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Bulgurlu, Battalgazi, Adagören, Yıldıztepe, Karakaşçiftliğiköyü, Paşaköşkü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Bakımlı, Çığırlı, Şiro Taraksu, Uzunhüseyin mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan, Çolakoğlu mahallelerine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.