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Yeşilyurt Battalgazi Akçadağ Kuluncak Pütürge Darende Yazıhan dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Yeşilyurt Battalgazi Akçadağ Kuluncak Pütürge Darende Yazıhan dikkat! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

 “Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Sultanlı, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Bulgurlu, Battalgazi, Adagören, Yıldıztepe, Karakaşçiftliğiköyü, Paşaköşkü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Bakımlı, Çığırlı, Şiro Taraksu, Uzunhüseyin mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan, Çolakoğlu mahallelerine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

 

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04 Oca 2024 - 09:56 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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