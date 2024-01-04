Ve tarih verildi Malatya adayı pazar günü açıklanacak mı?

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler adına Malatya’da kimlerin aday gösterileceği, Büyükşehir Belediyesi için hangi ismin açıklanacağı merak edilirken partiler de bazı tarihler bildirmeye başladı. AK Parti 7 Ocak Pazar günü bazı şehirlerdeki adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da zorlu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Sandıkta seçmenin oylarına bırakılacak isimlerin bildirilmesi için geri sayım başladı.

BİR KISMI 7 OCAK’TA AÇIKLANACAK

Bu bağlamda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Çelik,

“Adaylarımızın belirli bir bölümünü pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi’nde, kalanları ayın 15’inde açıklayacağız”

dedi.

SEÇİM BEYANNAMESİ DE AÇIKLANACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

“Sayın Cumhurbaşkanımız mesai harcayarak yerel seçime yönelik hazırlıklara başkanlık ediyor. Şimdiye kadar birkaç aşamalı aday adaylarının değerlendirilmesiyle ilgili yöntem var. Geldiğimiz noktada artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk kısmı belirli bir bölümünü pazar günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde, kalanları ayın 15'inde Ankara’da açıklayacağız. İki parçalı bir takvim halinde adaylarımızı açıklamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında çalışmalar devam ediyor. 15'indeki toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak seçim beyannamemizi de açıklayacak”

sözlerini kullandı.

MALATYA ADAYI BELLİ OLDU

Bu arada geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ömer Çelik şunları da söylemişti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. Şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Ordu, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri bugüne kadar tamamlanmış oldu. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın takvimine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde çalışmalar devam edecek.”

MALATYA ADAYI AÇIKLANACAK MI?

Çelik, hangi şehirlerin Pazar günü, hangilerinin 15 Ocak’ta açıklanacağına dair bir bilgi vermedi. Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirine bağlı olduğunu söyledi.