Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

O PROFESÖR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Malatya’da devrilen yolcu otobüsünden yaralı olarak kurtulan ve diğer yaralılara müdahale ederken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil’e görev yaptığı üniversitede sevenleri ve öğrencileri gözyaşlarıyla veda etti. Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil (52) için görev yaptığı İnönü Üniversitesinde tören düzenlendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18660400/yaralilara-yardim-ediyordu-ikinci-kazada-hayatini-kaybetti-o-profesor-son-yolculuguna-ugurlandi

ARGUVAN TÜRKÜLERİNİN KÖKENİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ

Arguvan, Malatya'ya 72 kilometre uzaklıktaki bir ilçe olup, 1037 kilometrekarelik yüzölçümü ile dikkat çeker. Morhamam, Karahöyük ve İsaköy gibi bölgelerde yapılan yüzey araştırmaları, Arguvan'ın tarih boyunca Bakırtaş Çağı'ndan başlayarak eski Tunç, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18660591/arguvan-turkulerinin-kokeni-ve-kulturel-zenginlikleri

ŞEHİR MERKEZİ BİTTİ ŞİMDİ SIRA ARA SOKAKLARDA

Şubat ayında meydana gelen ikiz depremlerle birlikte Malatya merkezinde birçok bina yerle bir olurken bazı binalar ise ağır hasar alarak yıkılmayı bekliyordu. Henüz yetkililer tarafından bir açıklamasa yapılmasa da Malatya merkezinde yıkım çalışmaları bitti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18660969/sehir-merkezi-bitti-simdi-sira-ara-sokaklarda

UYARILARA NEDEN KULAK TIKIYORUZ?

Geçtiğimiz günlerde Elemedik Konteyner Kentte bir meydana gelen yangın, akıllara “Neden ihmalkar davranıyoruz?” sorunu da getirdi. Uzmanlardan defalarca uyarı gelmesine rağmen bir türlü bilinçlenmememiz olası meydana gelebilecek tehlikelere davetiye çıkarırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Ahmet Kılınç, bir kez daha konteynerlerde yaşayan depremzedeleri uyardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18661403/uyarilara-neden-kulak-tikiyoruz

MALATYA ŞAMPİYON OLDU

15 ilin kalkınmasını hızlandırma ve projelere destek olmak için kurulan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2013-2023 yılları arasındaki destekleri açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18661476/malatya-sampiyon-oldu

GÜÇLENDİRME YAPMAK NE KADAR DOĞRU? YOKSA BOZUYOR MUYUZ?

Şubat ayında yaşanan şiddetli depremler ile 11 ilde ağır hasarlar meydana getirirken, artçı depremlerin son hızıyla devam etmesi ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde de depremlerin oluşmasıyla birçok insanın ve yer bilimcinin bu depremleri araştırmasına yol açtı. 6 Şubat’taki yıkım birçok deprem bölgesini korkutuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18661614/guclendirme-yapmak-ne-kadar-dogru-yoksa-bozuyor-muyuz

KOYUNOĞLU MAHALLESİ’NDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİ

Depremlerin o şiddetini yürekten hisseden Koyunoğlu Mahallesi, yerinde dönüşüm istiyor. Mahallelik kültürünün yok olmasını istemeyen mahalle sakinleri, doğdukları, büyüdükleri yerde yaşamlarına devam etmek istediklerini belirterek, yerinde dönüşümün mahallelerinde de yapılmasını talep ettiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18663061/deprem-mahalle-kulturunu-yok-mu-ediyor-koyunoglu-mahallesinden-kentsel-donusum-talebi

YILIN İLK MECLİS TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Yeşilyurt Belediye Meclisinde, belediye başkanına verilecek olan yetkiler oy çoğunluğuyla kabul edilirken, Yeşilyurt Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak olan isimler belirlendi ve açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18663285/yilin-ilk-meclis-toplantisinda-hangi-kararlar-alindi-cinara-bakin-hangi-yetkiler-verildi

MALATYA’DA BU ÇİLE YILLARCA SÜRECEK YOL MU, YAYA ALANI MI, PARK YERİ Mİ?

Malatya’da depremlerden sonra yaşanan yıkımların ardından başlayan inşaat çalımları için örülen bariyer duvarlar vatandaşları olası tehlikelerden koruyor. Ancak şehirde öyle bir durum var ki, bir yolu hem yaya hem hareket eden araçlar hem de bazen esnaflar kullanıyor. Üstelik aynı yoldan park etmek üzere istifade eden araçlar da mevcut.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18664887/malatyada-bu-cile-yillarca-surecek-yol-mu-yaya-alani-mi-park-yeri-mi

ASRIN FELAKETİNDEN ÖNCEKİ 3 AY DİKKAT ÇEKTİ! BU TABLO NE ANLAMA GELİYOR?

Ankara Üniversitesi, 6 Şubat’tan önce yaşanan depremselliğe ilişkin bazı verileri ortaya koydu. Buna göre, asrın felaketinden önceki 3 ay boyunca öyle bir hareketlilik yaşanmış ki, bir ihtimal 6 Şubat depremleri “geliyorum” demiş. Ancak bu depremler genelde deprem bölgesi dışında meydana gelmiş ve bilimsel olarak kanıtlanması gereken ucu açık noktalar barındırıyor. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18665181/asrin-felaketinden-onceki-3-ay-dikkat-cekti-bu-tablo-ne-anlama-geliyor

MALATYA’YA “CASO PER CASO” TAVSİYESİ

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden dolayı hasar alan tarihi ve kültürel yapılar İstanbul Üniversitesi tarafından ele alındı. Şehir genelinde depremde hasar alan tüm yapıların listelendiği araştırmaya göre, yıkımlardan ders alınması en önemli konu. Özellikle Yeni Cami’nin restorasyon çalışması bittikten bir ay sonra tekrar yıkılması ise araştırmacıların odak noktası oldu.