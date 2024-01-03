Fındık fiyatları artış gösterdi, piyasalarda hareketlilik başladı

Yılın son günlerinde yapılan bir açıklama, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) piyasaya fındık satışı yapmayacağını belirtti. AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür'ün TBMM bütçe görüşmelerindeki bu açıklama, serbest piyasada fındık fiyatlarında artışa neden oldu.
Fındık Pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, 2023 yılının sonlarında 98 ile 100 lira aralığında seyreden fındık fiyatlarının, TMO'nun piyasaya fındık satışı yapmayacağı yönündeki açıklamaların ardından 105 lira seviyelerine yükseldiğini ifade etti. Kankaya, bu durumun devam etmesi halinde yeni yılda fındık fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini öngördü.
Ayrıca, iklim koşullarının önümüzdeki sezon alınacak fındık mahsulüne etkisinin kritik önem taşıdığını belirtti ve kar yağışının yeterli olmamasının endişe verici olduğunu vurguladı. Bu gelişmeler, fındık üreticileri ve tüketicileri için önemli bir konu olarak takip edilmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.